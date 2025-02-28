ТУРЦИЯ
1 мин чтения
Президент Эрдоган пообщался со Стармером
Президент Турции обсудил с премьером Британии российско-украинскую войну и перспективы ее завершения
Президент Эрдоган пообщался со Стармером
28 февраля 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Кииром Стармером, в ходе которого стороны обсудили двусторонние отношения, а также актуальные региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Анкара продолжает прилагать усилия для достижения справедливого и устойчивого мира между Россией и Украиной.

Он отметил, что Турция готова и далее играть конструктивную роль в урегулировании конфликта, включая возможность организации мирных переговоров на своей территории.

Иные детали переговоров пока не сообщаются.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us