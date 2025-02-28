Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Кииром Стармером, в ходе которого стороны обсудили двусторонние отношения, а также актуальные региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Анкара продолжает прилагать усилия для достижения справедливого и устойчивого мира между Россией и Украиной.

Он отметил, что Турция готова и далее играть конструктивную роль в урегулировании конфликта, включая возможность организации мирных переговоров на своей территории.

Иные детали переговоров пока не сообщаются.