Парижский суд признал 76-летнего Жерара Депардье виновным в сексуальных домогательствах к двум женщинам на съемках фильма в 2021 году. Актер, не явившийся на оглашение приговора, получил 18 месяцев условно, был внесен в реестр сексуальных преступников, а также обязан выплатить по €10 тыс. компенсации морального вреда жертвам — двум сотрудницам съемочной группы. Дополнительно он выплатит по €1 тыс. и €2 тыс. за «вторичную виктимизацию».

Депардье отрицает вину и намерен подать апелляцию. Он заявил в суде: «Я груб, вульгарен, но не трогаю женщин». Однако пострадавшие утверждали, что он использовал силу и делал непристойные комментарии. Прокурор отмечал «полное отсутствие раскаяния» у обвиняемого.

Это первый случай, когда дело против Депардье дошло до суда, несмотря на более чем 20 обвинений со стороны женщин за последние годы. Судья резко осудил стиль защиты, назвав его «оскорбительным».

Актер также остается под следствием по аналогичному иску, инициированному актрисой Шарлоттой Арнуль. Прокуратура настаивает на судебном разбирательстве.