ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Трамп оставляет Украину без военной помощи
Решение принято после острой конфронтации с Зеленским в Белом доме. Администрация США намерена пересмотреть программу помощи для обеспечения ее соответствия цели достижения мирного урегулирования
Трамп оставляет Украину без военной помощи
Разгрузка танка «Абрамс» в польском порту Гдыня в рамках операции НАТО «Атлантическая решимость» в Гдыне, Польша, 2022 год / Reuters
4 марта 2025 г.

Президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине после резкой перепалки с президентом Владимиром Зеленским на прошлой неделе, заявил официальный представитель Белого дома. Это решение углубляет разрыв между бывшими союзниками.

«Президент Трамп ясно дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению проблемы», — сообщил Reuters представитель на условиях анонимности.

Белый дом не предоставил немедленных комментариев о масштабах и объеме затронутой помощи или продолжительности паузы. Пентагон также не смог предоставить дополнительные детали.

Данное решение выходит за рамки подхода «нет новой помощи», который Трамп занимал с момента вступления в должность, и, по-видимому, останавливает поставки военного оборудования, одобренного Байденом, включая боеприпасы, ракеты и другие системы.

Демократы в Конгрессе США осудили этот шаг. «Заморозив военную помощь Украине, президент Трамп развязал руки Путину, дабы тот усилил свою агрессию против невинных украинцев. Последствия, несомненно, будут разрушительными», — заявила сенатор Жанна Шахин.

В понедельник Трамп вновь заявил, что Зеленский должен быть более признательным за американскую поддержку. «Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет мириться с этим слишком долго!» — написал Трамп в Truth Social.

Несмотря на напряженность, Трамп намекнул, что соглашение об открытии украинских полезных ископаемых для американских инвестиций все еще может быть достигнуто. Администрация Трампа рассматривает сделку по полезным ископаемым как способ возмещения части десятков миллиардов долларов, которые США предоставили Украине.

Европейские страны тем временем пытаются разработать мирный план, предлагая отправить войска в Украину в случае прекращения огня, но подчеркивают, что им потребуется поддержка США.

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