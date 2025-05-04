ПОЛИТИКА
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Электросделка Турции и Сирии
Сирия подключается к турецкой электроэнергии: Дамаск готовится к подписанию нового соглашения
Электросделка Турции и Сирии
/ Reuters
4 мая 2025 г.

Министр энергетики Сирии Мохаммед аль-Башир заявил, что Дамаск в ближайшее время подпишет соглашение об импорте электроэнергии из Турции. По его словам, поставки будут осуществляться по новой линии электропередачи мощностью 400 кВ, соединяющей страны. Об этом в воскресенье сообщило сирийское агентство SANA со ссылкой на министра.

Помимо импорта электричества, Сирия планирует строительство газопровода от турецкого города Килис до Алеппо. Как пояснил аль-Башир, новый трубопровод позволит поставлять до 6 млн кубометров природного газа в сутки на сирийские электростанции. Это, по его оценке, станет важным шагом к стабилизации энергетической ситуации в стране.

Сирия сталкивается с острой нехваткой электроэнергии с начала войны, а после разрушения ключевых объектов инфраструктуры энергосистема страны работает с большими перебоями. Сирийские власти ранее сообщали о переговорах с государствами Персидского залива о сотрудничестве в сфере энергетики, но именно Турция стала первым региональным партнером, с которым достигнута договоренность о прямых поставках.

Ожидается, что соглашение с Анкарой будет подписано в ближайшие недели. Это может ознаменовать начало более широкой энергетической интеграции между двумя странами, несмотря на политические разногласия последних лет.

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