Польша подтвердила, что поставки американского оружия в Украину через ее территорию возобновились, а спутниковая связь Starlink работает, как и прежде. Об этом 12 марта заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский. Выступая в Варшаве вместе с главой МИД Украины Андреем Сибигой, он отметил, что Польша удовлетворена новыми предложениями по поддержке Киева.

Ранее, 4 марта, администрация Дональда Трампа приостановила всю военную помощь Украине, из-за чего американское оружие, предназначенное для Киева, застряло в Польше. По данным The Washington Post (WP), Трамп настаивал на переговорах с Россией, а Зеленский отверг мир без гарантий безопасности, назвав его «ловушкой».

После этого США приостановили поддержку Киева. Белый дом назвал это временной мерой для пересмотра стратегии поддержки. Одновременно Трамп поручил Минфину подготовить список антироссийских санкций, которые могут быть смягчены, что вызвало тревогу в Киеве и надежду в Москве.

Приостановка совпала с усилением боевых действий на востоке Украины. Российские войска продвинулись в район Великая Новоселка в Донецкой области и в Курской области, что усилило давление на украинскую оборону.

По данным Минобороны Украины, блокировка американских поставок серьезно ослабила позиции Киева. Польша, вложившая миллиарды долларов в поддержку Украины, заявила, что останется верной союзнице Киева, несмотря на решения США. Однако одна лишь Варшава не сможет заменить американские технологии. Польша не имеет права переправлять даже запчасти для уже отправленной техники без разрешения Белого дома.

Замороженные поставки, как отмечает Reuters, включают артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты и системы ПВО. Оружие хранилось на складах в Польше, пока Вашингтон решал, продолжать ли поддержку Киева.

Возобновление поставок произошло после встречи делегаций Украины и США в Джидде 11 марта. На переговорах украинская делегация предложила 30-дневное прекращение огня, США поддержали инициативу Киева.



