ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Белый дом осторожно оптимистичен
Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Вашингтон «с осторожным оптимизмом» оценивает возможность прекращения войны в Украине
Белый дом осторожно оптимистичен
Майк Уолтц / Reuters
14 марта 2025 г.

Вашингтон видит перспективы урегулирования российско-украинской войны, но процесс потребует уступок от обеих сторон, заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью Fox News.

«Я не собираюсь объявлять или договариваться о чем-то на национальном телевидении, и уж точно не раньше президента. Но у нас есть осторожный оптимизм», – отметил он.

По его словам, и Украина, и Россия будут выдвигать свои требования, и обе должны быть готовы к компромиссам. Уолтц подчеркнул, что обсуждал ситуацию со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, который привез информацию из Москвы для анализа в Белом доме.

Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что поддерживает предложение США о временном прекращении огня, но ждет разъяснений от Вашингтона, какие действия будет предпринимать украинская армия в этот период.

«Эти 30 суток будут как использоваться? Для того, чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того, чтобы туда поставлялось оружие? Для того, чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку? Или ничего этого не будет делаться? Тогда возникает вопрос, как будут решаться вопросы контроля, верификации. Как мы можем и как нам будет гарантировано, что ничего подобного происходить не будет? Контроль как будет организован?» — перечислил Путин.

Позже Трамп прокомментировал заявление Путина: «Это обнадеживающее заявление, но оно не полное».

«Многие детали итогового соглашения обсуждались. Теперь мы посмотрим, согласна ли с ними Россия. И если нет, это будет очень разочаровывающий момент для всего мира», — цитирует слова Трампа агентство AFP.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us