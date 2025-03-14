Вашингтон видит перспективы урегулирования российско-украинской войны, но процесс потребует уступок от обеих сторон, заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью Fox News.

«Я не собираюсь объявлять или договариваться о чем-то на национальном телевидении, и уж точно не раньше президента. Но у нас есть осторожный оптимизм», – отметил он.

По его словам, и Украина, и Россия будут выдвигать свои требования, и обе должны быть готовы к компромиссам. Уолтц подчеркнул, что обсуждал ситуацию со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, который привез информацию из Москвы для анализа в Белом доме.

Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что поддерживает предложение США о временном прекращении огня, но ждет разъяснений от Вашингтона, какие действия будет предпринимать украинская армия в этот период.

«Эти 30 суток будут как использоваться? Для того, чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того, чтобы туда поставлялось оружие? Для того, чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку? Или ничего этого не будет делаться? Тогда возникает вопрос, как будут решаться вопросы контроля, верификации. Как мы можем и как нам будет гарантировано, что ничего подобного происходить не будет? Контроль как будет организован?» — перечислил Путин.

Позже Трамп прокомментировал заявление Путина: «Это обнадеживающее заявление, но оно не полное».

«Многие детали итогового соглашения обсуждались. Теперь мы посмотрим, согласна ли с ними Россия. И если нет, это будет очень разочаровывающий момент для всего мира», — цитирует слова Трампа агентство AFP.