Президент США Дональд Трамп заявил, что в Турцию на возможные российско-украинские переговоры 15 мая прибудет госсекретарь Марко Рубио. По его словам, в составе американской делегации будут и другие официальные лица, но конкретные имена он не назвал.

Трамп выразил надежду на «довольно хорошие» итоги предстоящей встречи, но не уточнил, поедет ли сам в Турцию.

Как сообщало ранее агентство Reuters, в Анталию направятся спецпредставители Стивен Уиткофф и Кит Келлог.

Ранее Келлог заявлял, что Трамп прилетит, если на переговорах появится президент России Владимир Путин.

Участие Путина в переговорах пока не подтверждено. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что состав российской делегации будет опубликован «как только президент посчитает нужным».

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что прибудет в Турцию 15 мая. В его офисе подчеркнули, что он готов вести переговоры только лично с Путиным.

«Я готов к встрече с Путиным. Я встречался с этим человеком в 2019 году. Абсолютно понимаю, о чем говорить. Правда на нашей стороне. Но я считаю, что нам нужно сделать первый шаг, ради людей. Мы хотим договориться о начале завершения войны. Хотя бы о начале», — сказал он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность организовать встречу.