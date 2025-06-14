Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выступила с критикой в адрес протестующих в США, которые использовали мексиканский флаг в ходе акций против миграционной политики. В заявлении, опубликованном в понедельник, она назвала такие действия «провокацией» и попыткой сформировать негативный образ Мексики.

«Очевидно, это выглядит как провокация и попытка создать у американцев негативное восприятие нашей страны», — заявила президент. Она отметила, что флаг Мексики в последние годы стал символом сопротивления, но в данном случае его появление на протестах только усилило напряженность.

По словам Шейнбаум, Мехико стремится к балансу: с одной стороны, защита интересов своих граждан, с другой — осуждение любого насилия. Она подчеркнула, что в ходе недавних протестов в Лос-Анджелесе были задержаны не менее 61 гражданина Мексики. Некоторые из них уже подверглись депортации.

Президент также заявила, что многим задержанным было отказано в праве на справедливое судебное разбирательство. В обращении к мексиканской диаспоре в США она призвала к мирным формам протеста: «Вы имеете право выражать свое мнение, но делайте это мирно. Особенно если живете за пределами родины».

Акции в поддержку нелегальных мигрантов, задержанных Службой иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), прошли в Лос-Анджелесе и сопровождались столкновениями с полицией. В ответ на протесты президент США Дональд Трамп направил в город подразделения Национальной гвардии и возложил ответственность за беспорядки на местные власти. По распоряжению Пентагона мобилизованы до 4 тыс. гвардейцев, а также около 700 военнослужащих морской пехоты.