ТУРЦИЯ
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Трамп: жду возможности поработать с президентом Эрдоганом
Президент США Дональд Трамп назвал разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом «очень хорошим и продуктивным» и выразил надежду на совместную работу по завершению войны между Россией и Украиной
Трамп: жду возможности поработать с президентом Эрдоганом
Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп / AA
5 мая 2025 г.

Президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в публикации на своей странице в социальной сети Truth. По его словам, разговор был посвящен ситуации в Украине, в Сирии, Газе и другим вопросам.

«У меня был очень хороший и продуктивный телефонный разговор с президентом Турции Эрдоганом по поводу войны между Россией и Украиной, Сирии, Газы и многих других вопросов», — написал президент США.

Трамп отметил, что Эрдоган пригласил его посетить Турцию. Также, по его словам, президент Турции приедет с визитом в Вашингтон.

«В течение четырех лет, когда я занимал пост президента (2016–2020), мои отношения с президентом Эрдоганом были отличными», — заявил Трамп, добавив, что они тесно сотрудничали по многим вопросам.

Комментируя ситуацию вокруг войны в Украине, Дональд Трамп подчеркнул:

«Я с нетерпением жду возможности поработать с президентом Эрдоганом, чтобы положить конец абсурдной и смертельно опасной войне между Россией и Украиной».

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