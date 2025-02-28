27 февраля в Стамбуле прошли российско-американские консультации, посвященные нормализации работы дипломатических представительств. В переговорах участвовали директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Дарчиев и заместитель помощника госсекретаря США Соната Коултер.

«В соответствии с поручением глав внешнеполитических ведомств были предметно обсуждены пути преодоления многочисленных «раздражителей», доставшихся в наследство от предыдущих американских администраций. Согласованы совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования деятельности дипмиссий России и США на взаимной основе и созданию надлежащих условий для выполнения дипломатами служебных обязанностей», — говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве также подчеркнули, что на встрече обсуждался вопрос российской дипломатической собственности в США.

«Особо подчеркнута востребованность практических результатов, призванных создать условия для оздоровления двусторонних отношений в интересах народов наших стран. В конкретном плане американской стороне предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения», — добавили в МИД.

«Дискуссии прошли в содержательном и деловом ключе. Условлено продолжать диалог по данному каналу», — резюмировали в МИД РФ.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Катар сообщил, что дипломаты двух стран встретятся в Стамбуле, чтобы рассмотреть «системные проблемы».

«Мы объявили, что наши дипломаты, высокого уровня эксперты встретятся и рассмотрят системные проблемы, которые накопились в результате противоправной деятельности предыдущей администрации [США] по созданию искусственных препон для деятельности российского посольства, на что мы, естественно, отвечали взаимностью и тоже создавали некомфортные условия для работы американского посольства в Москве», — сказал Лавров.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила, что встреча в Стамбуле направлена на поиск путей решения накопившихся «раздражителей» в двусторонних отношениях.

Первая встреча делегаций России и США прошла 18 февраля в Эр-Рияде. Тогда обсуждались двусторонние отношения, а также возможная встреча президентов России и США.