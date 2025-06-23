Иран запустил ракеты по американской базе в Катаре и по базе США в Ираке в ответ на удары Вашингтона по иранским ядерным объектам в минувшие выходные.

Над Дохой слышны взрывы, сообщает Reuters. Ранее власти Катара закрыли воздушное пространство, а посольства США и Великобритании призвали своих граждан «укрыться».

Журналист Axios, ссылаясь на израильского чиновника, сообщил, что Иран запустил шесть ракет в направлении американских авиабаз в Катаре. Согласно сообщениям Sky News, Иран также предположительно атаковал американские базы в Ираке.

«Белый дом и Министерство обороны знают о потенциальных угрозах авиабазе Аль-Удейд в Катаре и внимательно следят за ними», — передает The Guardian комментарий высокопоставленного представителя Белого дома.



Министр обороны Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн находятся в Ситуационной комнате, сообщил представитель Белого дома.