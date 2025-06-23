ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Иран наносит ответный удар по США
Тегеран отреагировал на удары по ядерным объектам, запустив ракеты по американским базам на Ближнем Востоке
Иран наносит ответный удар по США
Запуск иранских ракет 17 июня / Reuters
23 июня 2025 г.

Иран запустил ракеты по американской базе в Катаре и по базе США в Ираке в ответ на удары Вашингтона по иранским ядерным объектам в минувшие выходные.

Над Дохой слышны взрывы, сообщает Reuters. Ранее власти Катара закрыли воздушное пространство, а посольства США и Великобритании призвали своих граждан «укрыться».

Журналист Axios, ссылаясь на израильского чиновника, сообщил, что Иран запустил шесть ракет в направлении американских авиабаз в Катаре. Согласно сообщениям Sky News, Иран также предположительно атаковал американские базы в Ираке.

«Белый дом и Министерство обороны знают о потенциальных угрозах авиабазе Аль-Удейд в Катаре и внимательно следят за ними», — передает The Guardian комментарий высокопоставленного представителя Белого дома.

Министр обороны Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн находятся в Ситуационной комнате, сообщил представитель Белого дома.

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