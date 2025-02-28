ПОЛИТИКА
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Пхеньян отправил тысячи военных в Россию
КНДР отправила дополнительные войска в Курскую область России для участия в войне с Украиной, сообщает южнокорейская пресса со ссылкой на данные национальной разведки
Пхеньян отправил тысячи военных в Россию
Владимир Путин и Ким Чен Ын / Reuters
28 февраля 2025 г.

По информации южнокорейского издания JoongAng, с начала 2025 года Пхеньян направил в Россию до 3000 военнослужащих. Переброска осуществлялась российскими грузовыми судами и военными самолетами.

В Курскую область прибыли мотострелковые, инженерные и разведывательные подразделения, которые ранее не участвовали в боях.

В начале февраля лидер КНДР Ким Чен Ын вновь заявил о «полной поддержке России» со стороны армии и народа Северной Кореи. Осенью 2024 года украинская сторона оценивала первую северокорейскую группировку в России в 11 000 человек.

По данным южнокорейской разведки, к январю 2025 года 300 военнослужащих КНДР погибли, еще 2700 получили ранения.

По оценкам NIS, северокорейские войска оказались не готовы к современной войне: например, безуспешно пытались сбивать ударные дроны традиционным стрелковым оружием.

Москва и Пхеньян официально не подтверждают участие КНДР в конфликте. Однако 11 января ВСУ сообщили о взятии в плен двух северокорейцев, что стало первым фактическим доказательством их присутствия.

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