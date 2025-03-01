ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Из Вашингтона в Лондон
После неудачных переговоров с Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский прибыл в Лондон для участия в саммите европейских лидеров
Из Вашингтона в Лондон
Владимир Зеленский / Reuters
1 марта 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Лондон после провала переговоров с Дональдом Трампом в Белом доме. 2 марта он примет участие в саммите европейских лидеров, организованном британским премьер-министром Киром Стармером, где обсудят гарантии безопасности для Украины в случае прекращения боевых действий.

Британский министр торговли Дуглас Александер, комментируя встречу Трампа и Зеленского, назвал ее «глубоко тревожной» и подчеркнул, что она демонстрирует, как изменился мир за последние 80 лет. Он также заявил, что Зеленский — «самый смелый политик Европы со времен Уинстона Черчилля».

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также посетит Лондон для участия в саммите.

По данным Sky News, Великобритания не пригласила на саммит страны Балтии, что вызвало их недовольство. Европейские дипломаты считают, что этот шаг не останется незамеченным в Москве.

Тем временем премьер-министр Италии Джорджа Мелони 1 марта анонсировала еще одну встречу по Украине, предложив провести саммит с участием США.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США 28 февраля для подписания соглашения по редкоземельным металлам.

Однако во время встречи с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом произошла перепалка. В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом, а соглашение не было подписано.

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