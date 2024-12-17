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В Москве убит российский генерал
В результате взрыва бомбы у жилого дома в Москве погиб высокопоставленный военный и его помощник
В Москве убит российский генерал
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17 декабря 2024 г.

Во вторник в Москве в результате взрыва бомбы, спрятанной в электросамокате, погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов, глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ. Об этом сообщили российские следственные органы.

Убийство произошло у жилого дома на Рязанском проспекте, в нескольких километрах от центра Москвы. Вместе с Кирилловым погиб его помощник.

«В результате произошедшего погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник» — говорится в заявлении Следственного комитета России, который возбудил уголовное дело и начал медицинскую и взрывотехническую экспертизу.

Фотографии, опубликованные в российских телеграм-каналах, показывают разрушенный подъезд здания, заваленный обломками, а также тела погибших, лежащие на окровавленном снегу.

Генерал Кириллов известен тем, что в 2022 году утверждал, что США якобы разрабатывают в украинских биолабораториях комаров для распространения опасных вирусов, включая желтую лихорадку и лихорадку Зика. По его словам, такие технологии могли быть использованы против российской армии. РФ вынесла на голосование Совбеза ООН резолюцию с обвинениями в адрес США, но документ поддержали только Россия и Китай. Против выступили США, Великобритания и Франция, а остальные 10 членов воздержались.

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