Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который в недавнем интервью заявил, что Лукашенко извинялся перед ним в начале войны. Об этом сообщает «Белта».

Лукашенко заявил, что попытки втянуть Беларусь в конфликт исходят от недоброжелателей из-за рубежа, которые используют Зеленского для реализации своих планов.

«Там [за рубежом] жмет. Вот надо и нас втянуть в эту войнушку. Почему Володя Зеленский себя так ведет? Мы же нормально с ним были, в хороших отношениях. И моя маленькая семья тоже. Чего он вякает, чего ему не хватает? Ему дают команду. Надо всячески делать все, чтобы втянуть страну в войну», – сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что Беларусь не выдержит войны как государство, поэтому главной задачей является сохранение стабильности.

«Нам надо выстоять. Пускай говорят, что у нас тут диктатура, еще чего-то. Слушайте, лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине. Нам надо выдержать это. Ни в коем случае нельзя шарахаться», – отметил он.

Ранее Владимир Зеленский в интервью Лексу Фридману заявил, что в начале полномасштабного вторжения РФ Лукашенко якобы извинился перед ним за удары с территории Беларуси и предлагал атаковать Мозырский НПЗ. Пресс-служба Лукашенко эти утверждения опровергла.