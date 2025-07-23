Третий раунд переговоров между Россией и Украиной завершился прогрессом по гуманитарным вопросам. Об этом сообщили главы делегаций Рустем Умеров и Владимир Мединский. Переговорный раунд продлился менее часа.

Украина предложила провести встречу лидеров двух стран до конца августа, заявил Умеров. Он подчеркнул, что такая встреча способна «разблокировать реальный политический прогресс», но Россия должна продемонстрировать готовность к диалогу.

Киев также выразил ожидания дальнейшего прогресса в обменах пленными, отметив, что текущие договоренности включают возвращение более 1200 человек, в том числе тяжелораненых и молодежи, находящихся в плену более трех лет.

По словам Мединского, российская сторона подтвердила выполнение всех ранее достигнутых гуманитарных договоренностей. В ходе текущего раунда переговоров завершается обмен 250 военнопленными с каждой стороны, а также ведется подготовка к более масштабному обмену, который может охватить не менее 1200 военнослужащих.

Кроме того, Мединский отметил, что Россия предложила создать две рабочие группы для онлайн-консультаций с целью ускорения процесса. Украинская сторона, в свою очередь, выразила готовность рассмотреть данную инициативу.

Стороны обсудили возвращение перемещенных гражданских лиц, однако, по словам Мединского, Киев не передал Москве данные о 30 жителях Курской области, что препятствует выполнению одного из пунктов договоренностей. Россия также предложила вернуться к практике коротких гуманитарных пауз на линии фронта для облегчения обмена телами погибших и помощи гражданским.

Весь список из 339 фамилий украинских детей Россия полностью проработала, заявил Мединский: часть из них уже вернулась в Украину, по остальным продолжается работа. «Если будут найдены их родители, родственники, представители — они вернутся домой. Дети для нас святое», — добавил Мединский.