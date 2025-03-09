ПОЛИТИКА
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Иран отверг заигрывания Трампа
Аятолла Хаменеи заявил, что Тегеран не пойдет на переговоры с теми, кто стремится к доминированию. Ранее президент США предложил возобновить диалог по ядерной сделке
Иран отверг заигрывания Трампа
Аятолла Али Хаменеи / TRT Russian
9 марта 2025 г.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран не будет вести переговоры с государствами, которые навязывают их для удовлетворения собственных интересов, сообщает ISNA.

«Настойчивость некоторых могущественных государств в переговорах направлена не на решение проблем, а на доминирование и навязывание своих ожиданий. Исламская Республика Иран определенно не примет их ожидания», — сказал он.

Хотя аятолла не упомянул конкретных стран или политиков, его заявление последовало за сообщением президента США Дональда Трампа от 7 марта о том, что он направил руководству Ирана письмо с предложением о переговорах из-за опасений по поводу ядерного оружия республики. Представительство Ирана при ООН в Нью-Йорке опровергло получение какого-либо письма.

Хаменеи также обвинил Европу в лицемерии относительно ядерной сделки (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД).

«Вы утверждаете, что Иран не выполнил свои обязательства по СВПД. Так выполнили ли вы свои обязательства по СВПД? Вы бездействовали с первого дня», — заявил верховный лидер, напомнив, что США сами вышли из сделки при первом президентстве Трампа, а Европа, обещав «как-то загладить свою вину», ничего не сделала.

В прошлом месяце Трамп говорил о шансе на заключение новой ядерной сделки с Ираном, подчеркивая желание добиться соглашения, «не бомбя» Иран. 7 марта американский президент намекнул на скорое наступление «интересного времени» в отношениях с Ираном.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в начале марта выразил мнение о необходимости вести переговоры с США, однако против этого выступил Хаменеи, чью волю глава государства не может игнорировать.

В 2015 году Иран и международные посредники заключили соглашение, согласно которому Тегеран отказался от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций. В 2018 году во время первого президентства Трамп вывел США из сделки, обвинив Иран в нарушениях без независимых подтверждений, и ввел новые санкции. В ответ в 2019 году Тегеран приостановил исполнение своих обязательств.

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