ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган: Турция станет глобальным игроком на энергорынке
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция усиливает свою роль в мировой энергетике, побив рекорд по нефтедобыче и нарастив амбиции в газовой отрасли
Президент Эрдоган: Турция станет глобальным игроком на энергорынке
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / AA
2 мая 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на Стамбульском саммите по природным ресурсам. Он поприветствовал участников, в том числе иностранных гостей, и отметил значение мероприятия: «Добро пожаловать на этот значимый саммит, который проходит под девизом «Гарантия ресурсов — восстановление будущего».

Эрдоган выразил надежду, что обсуждения в рамках саммита — от энергетики до добычи полезных ископаемых — принесут пользу всем странам и компаниям, работающим в этой сфере. «Уверен, что встречи и панельные дискуссии укрепят сотрудничество между нашими странами, особенно в энергетике», — сказал он.

Президент напомнил, что Турция занимает важное место в мировой энергосистеме:

«Благодаря нашим природным ресурсам, географии и близости к крупным углеводородным резервам мы играем ключевую роль в обеспечении поставок. Энергетическая безопасность Турции — это вопрос, который затрагивает весь мир».

Говоря о развитии добычи, Эрдоган сообщил, что страна побила рекорд по суточной добыче нефти: «С работами в Габаре мы превысили уровень 135 тыс. баррелей в день по всей стране. Только в Габаре уже добыто более 26 млн баррелей, общая стоимость которых приближается к 2 млрд долларов».

Он также анонсировал планы по расширению газодобычи: «Плавучая установка у Чанаккале начнет работу на месторождении Сакарья в следующем году. В 2026 году мы планируем выйти на 20 млн кубометров в день, а к 2028 — на 40 млн».

Президент напомнил, что Турция вносит вклад и в европейскую энергетическую безопасность: «Мы сделали многое, чтобы помочь смягчить энергетический кризис, который переживают европейские страны».

По его словам, в этом году на АЭС «Аккую» начнется пробное производство электроэнергии: «Строительство первого реактора выходит на финальную стадию», — отметил Эрдоган.

Он добавил, что за последние три года государство выделило 983 млрд лир на поддержку граждан в оплате электроэнергии и газа.

В завершение Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул: «То, что Турция стала надежной гаванью на фоне энергетических кризисов в Европе, — не случайность».

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