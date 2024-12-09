ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Трамп: «Путин уже проиграл»
Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский стремится к миру с Россией, а Владимир Путин, по его мнению, «проиграл» и также должен быть заинтересован в прекращении войны
Трамп: «Путин уже проиграл»
Избранный президент США Дональд Трамп / Reuters
9 декабря 2024 г.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский стремится к миру с Россией и выступает за перемирие. Об этом он сказал в интервью The New York Post.

Трамп, обещавший прекратить войну в Украине после своего избрания, отметил, что Зеленский понимает необходимость мира. По словам Трампа, российский президент Владимир Путин тоже должен быть заинтересован в его достижении, так как Россия понесла огромные потери в войне.

«Думаю, Путин понимает, что время пришло, потому что он уже проиграл. Потери в 700 тыс. человек говорят сами за себя», — заявил Трамп. Эти цифры примерно соответствуют данным украинской стороны, хотя Кремль их не подтверждает.

Трамп подчеркнул, что работает над концепцией завершения войны, и его команда уже разрабатывает мирные инициативы. Среди возможных вариантов называется заморозка конфликта по нынешней линии фронта и начало переговоров.

Во время недавней встречи с Зеленским и Макроном в Париже Трамп обсудил перспективы прекращения войны. Зеленский заявил, что мир невозможен без гарантий безопасности для Украины, отметив, что подписания документов недостаточно.

Трамп также подтвердил, что говорил с Макроном о будущем НАТО. Он подчеркнул, что США останутся верны своим обязательствам в Альянсе, если союзники будут справедливо разделять финансовые расходы. Макрон, по его словам, согласился с необходимостью увеличения оборонных бюджетов.

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