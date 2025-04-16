Генсек НАТО Марк Рютте во вторник неожиданно прибыл в украинскую Одессу, где встретился с Владимиром Зеленским и подтвердил «непоколебимую» поддержку Украины. Он напомнил, что только за первые три месяца 2025 года союзники выделили более 20 млрд евро на безопасность страны. Лидеры также посетили госпиталь, где пообщались с ранеными украинскими военными.

Визит Рютте состоялся через несколько дней после удара российских ракет по Сумам, в результате которого погибли 35 человек, включая двоих детей. Глава НАТО заявил, что такие атаки усложняют мирные переговоры, но подчеркнул поддержку инициатив Дональда Трампа, который ведет посредничество между Киевом и Москвой. Украина одобрила предложенное США соглашение о прекращении огня, однако Россия, по словам Рютте, затягивает процесс.

Обсуждаются и долгосрочные меры: страны Европы и Украина формируют коалицию, которая после прекращения огня будет обеспечивать безопасность на случай новой агрессии со стороны РФ. Зеленский отметил, что Турция может сыграть ключевую роль в гарантиях безопасности в Черном море, и подтвердил участие во встрече в Анкаре, где будет обсуждаться размещение международного военного контингента в регионе.

Кроме того, продолжаются переговоры Украины и США по соглашению о доступе к украинским минеральным ресурсам. Зеленский назвал недавнюю встречу в Вашингтоне «позитивной» и сообщил, что консультации продолжатся на этой неделе, после чего стороны представят итоги.