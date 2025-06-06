Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Об этом сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

Во время беседы были обсуждены отношения между Турцией и Саудовской Аравией, а также региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Анкара продолжает оказывать поддержку Палестине на всех уровнях.

Он также приветствовал решение западных стран о смягчении санкционного режима в отношении Сирии, назвав его положительным шагом.

В завершение разговора турецкий лидер поздравил Мухаммеда бин Салмана с праздником Курбан-байрам, а также с успешной организацией хаджа.