ТУРЦИЯ
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Турция и Саудовская Аравия обсудили региональную повестку
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом двусторонние отношения, ситуацию в Палестине и решение по санкциям против Сирии
Турция и Саудовская Аравия обсудили региональную повестку
Реджеп Тайип Эрдоган и Мухаммед бин Салман / AA
6 июня 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Об этом сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

Во время беседы были обсуждены отношения между Турцией и Саудовской Аравией, а также региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Анкара продолжает оказывать поддержку Палестине на всех уровнях.

Он также приветствовал решение западных стран о смягчении санкционного режима в отношении Сирии, назвав его положительным шагом.

В завершение разговора турецкий лидер поздравил Мухаммеда бин Салмана с праздником Курбан-байрам, а также с успешной организацией хаджа.

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