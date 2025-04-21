ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израиль назвал убийство медиков «оперативным недопониманием»
Израильская армия спустя почти месяц признала, что военные «ошибочно» атаковали парамедиков и кареты скорой помощи в Газе, заявив об «оперативном недопонимании»
Израиль назвал убийство медиков «оперативным недопониманием»
Скриншот видео, снятого одним из 15 убитых палестинских медиков / AP
21 апреля 2025 г.

Армия Израиля утверждает, что 23 марта военные «ошибочно» обстреляли машины скорой помощи в городе Рафах на юге сектора Газа. В результате атаки погибли 15 человек, включая парамедиков и сотрудников спасательных служб. Об этом говорится в отчете по итогам внутреннего расследования, опубликованном 20 апреля.

Согласно заявлению Израиля, обстрел стал результатом «оперативного недопонимания». Военные якобы посчитали, что имеют дело с угрозой со стороны «враждебных сил». При этом в ходе проверки были выявлены «профессиональные ошибки, нарушения приказов и неполный отчет об инциденте».

В результате заместитель командира разведывательного батальона, руководивший операцией, будет уволен, а командир бригады получит выговор с занесением в личное дело.

Израильская армия выразила «сожаление о вреде, причиненном не вовлеченным гражданским лицам», однако утверждает, что шестеро из 15 погибших якобы были членами движения ХАМАС. По версии армии, они не являлись сотрудниками скорой помощи, несмотря на наличие маркировки и световых сигналов у машин.

Позже Палестинский Красный Полумесяц опубликовал видео с места происшествия, подтверждающее, что автомобили были обозначены как спасательные и ехали с включенными маячками.

Обстрел вызвал международное осуждение. После появления видеозаписи Израиль был вынужден инициировать расследование. В армии заявили, что «не пытались скрыть инцидент».

Между тем, по данным палестинского Минздрава, с 18 марта — дня нарушения перемирия — в секторе Газа погибли 1827 человек, еще 4828 получили ранения.

С начала израильских атак 7 октября 2023 года жертвами стали 51 201 палестинец, ранены 116 826. Под завалами разрушенных зданий до сих пор остаются тысячи тел.

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