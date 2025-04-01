ПОЛИТИКА
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Трамп передумал идти на третий срок?
Белый дом опроверг желание президента баллотироваться в третий раз — хотя сам Трамп подчеркивает, что не шутит
Трамп передумал идти на третий срок?
Трамп не может определиться с третьим сроком / Reuters
1 апреля 2025 г.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт попыталась оправдать заявления Дональда Трампа о продлении своего пребывания в Белом доме. Выступая перед журналистами 31 марта, она заявила: СМИ «раздувают панику» и что сам Трамп говорил о своем выдвижении на третий срок «с улыбкой». Левитт попыталась представить это в виде шутки от главы Белого дома.

Однако в недавнем интервью сам президент подчеркнул, что «не шутит» по поводу третьего срока.

Трамп утверждает, что «многие» просят его остаться у власти. Один из возможных сценариев — баллотироваться в 2028 году в качестве вице-президента при Джей Ди Вэнсе, а затем сменить его после победы. В таком случае Трамп мог бы править вплоть до 2037 года — если бы Вэнс, конечно, смог победить на выборах дважды и дважды уступить президентское кресло Трампу.

«Это один из вариантов. Но есть и другие», — намекнул президент, отказавшись раскрывать детали.

22-я поправка Конституции прямо запрещает избираться более двух раз. Любое изменение потребовало бы одобрения двух третей Конгресса и трех четвертей штатов, что почти невозможно.

Сторонники Трампа ищут лазейки. Они считают, что запрет касается только выборов, а не наследования власти. По их плану, Вэнс мог бы победить на выборах, а затем уйти в отставку, уступив кресло Трампу. Однако эксперты указывают, что 12-я поправка запрещает занимавшему два срока президенту становиться вице-президентом.

Демократы называют инициативу «угрозой демократии». Даже в Республиканской партии есть сомневающиеся. Сенатор-республиканец Марквейн Маллин заявил, что менять Конституцию можно только по воле народа.

Попытки остаться у власти после двух сроков в истории США предпринимались лишь однажды — в случае Франклина Рузвельта во времена Великой депрессии и Второй мировой. Но именно это привело к закреплению двухсрокового ограничения в 1951 году.


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