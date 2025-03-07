ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
«Не будем извиняться за ошибку, которой не было»
В офисе Зеленского заявили, что извиняться за перепалку с Трампом не будут, поскольку украинский лидер «был прав и стремился убедить США в необходимости давления на Москву»
«Не будем извиняться за ошибку, которой не было»
Cоветник главы Офиса президента Михаил Подоляк / Reuters
7 марта 2025 г.

Украина не будет приносить извинения за спор президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и его вице-президентом Джей Ди Вэнсом, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Le Point.

По его словам, украинский лидер был «абсолютно прав и по форме, и по содержанию» и стремился объяснить американским партнерам, что «без принуждения России невозможно добиться мира».

«Добиться положительных результатов, рассчитывая на добровольные уступки Москвы, невозможно. Без принуждения России невозможны мирные переговоры. Наш президент неустанно объясняет нашим партнерам, что это за война и кто ее спровоцировал. Поэтому мы не будем извиняться за ошибку, которой не было», — сказал Подоляк.

Советник Зеленского отверг версию о том, что встреча с Трампом стала «унижением» для украинского президента. Он назвал произошедшее «эмоциональной дискуссией между политическими лидерами».

«Как это ни парадоксально, эта встреча в некотором смысле оказалась полезной. Подчеркивая наши различия, мы можем прояснить свои взгляды. В отличие от нас, США продолжают считать, что Россия — это страна, с которой можно вести переговоры», — заявил Подоляк.

Напомним, что 28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания соглашения по полезным ископаемым, однако во время публичного мероприятия в Белом доме у него произошел конфликт с Трампом и Вэнсом. После этого подписание сделки было отменено, а Зеленский покинул Белый дом.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us