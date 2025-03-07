Украина не будет приносить извинения за спор президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и его вице-президентом Джей Ди Вэнсом, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Le Point.

По его словам, украинский лидер был «абсолютно прав и по форме, и по содержанию» и стремился объяснить американским партнерам, что «без принуждения России невозможно добиться мира».

«Добиться положительных результатов, рассчитывая на добровольные уступки Москвы, невозможно. Без принуждения России невозможны мирные переговоры. Наш президент неустанно объясняет нашим партнерам, что это за война и кто ее спровоцировал. Поэтому мы не будем извиняться за ошибку, которой не было», — сказал Подоляк.

Советник Зеленского отверг версию о том, что встреча с Трампом стала «унижением» для украинского президента. Он назвал произошедшее «эмоциональной дискуссией между политическими лидерами».

«Как это ни парадоксально, эта встреча в некотором смысле оказалась полезной. Подчеркивая наши различия, мы можем прояснить свои взгляды. В отличие от нас, США продолжают считать, что Россия — это страна, с которой можно вести переговоры», — заявил Подоляк.

Напомним, что 28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания соглашения по полезным ископаемым, однако во время публичного мероприятия в Белом доме у него произошел конфликт с Трампом и Вэнсом. После этого подписание сделки было отменено, а Зеленский покинул Белый дом.