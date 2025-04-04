Россия должна быть особенно внимательной, чтобы снизить возможные негативные последствия после введения США новых пошлин. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, эти меры невыгодны Москве. Он подчеркнул, что мировая экономика реагирует на них крайне эмоционально. В настоящее время на рынках наблюдается высокая турбулентность. Песков отметил, что экономику «лихорадит», а прогнозы, в том числе от известных экспертов, звучат неблагоприятно.

«В условиях такого шторма нам нужно быть очень внимательными, чтобы минимизировать негативные последствия для нашей экономики», — заявил он.

Представитель Кремля добавил, что российская экономика показывает устойчивый рост. По его словам, она прочна и обладает значительным запасом прочности. Однако из-за глобальной нестабильности, по его мнению, потребуются дополнительные усилия.

Песков также напомнил, что между Россией и США почти не осталось торгово-экономических связей. По его словам, Москва не попала под действие американских пошлин, так как объем торговли между странами фактически отсутствует.

Комментируя тему урегулирования конфликта в Украине, пресс-секретарь заявил, что возможные гарантии для Киева — сложная тема, которая требует переговоров. Пока конкретики нет, обсуждение продолжается.

Песков отметил, что президент Владимир Путин поддерживает идею прекращения огня, но этот вопрос содержит множество нюансов, которые еще предстоит согласовать.

В то же время, по словам представителя Кремля, тема стратегической стабильности и контроля над вооружениями с США пока не обсуждается.

Он напомнил, что эти контакты были прерваны при предыдущей администрации США. Сейчас, по его словам, предпринимаются первые осторожные шаги по созданию атмосферы, которая позволит вернуться к диалогу по таким сложным вопросам.

Говоря о визите главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева в США, Песков отметил наличие «осторожного оптимизма» в отношениях с Вашингтоном.

Он подчеркнул, что работа продолжается по разным каналам, и назвал такие контакты, как у Дмитриева в Вашингтоне, крайне важными. По его словам, эта работа будет продолжена.