США и Россия уже несколько недель ведут конфиденциальные переговоры в Швейцарии, посвященные возможному перезапуску «Северного потока-2» для поставок российского газа в Германию, сообщает Bild.

По информации издания, в Швейцарию несколько раз приезжал специальный посланник президента США Ричард Гренелл. Кто еще участвовал в переговорах, не уточняется.

Bild утверждает, что США могут выступить посредником в сделке, в которой будут задействованы американские компании, а не само правительство. Также рассматривается идея переоборудования «Северного потока-1» для транспортировки зеленого водорода из Финляндии в Германию.

При этом официальный Берлин не участвовал в переговорах и, как заявляют источники Bild, не был в курсе происходящего. Сам Гренелл отрицает свою причастность.

Ранее Financial Times сообщала, что бывший управляющий директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг при поддержке американских инвесторов работает над перезапуском «Северного потока-2». Среди возможных участников сделки называют бизнесмена Стивена Линча, который имеет связи в Москве и Вашингтоне.

Кроме того, в феврале Reuters писало, что США и Россия ведут в Швейцарии тайные переговоры о войне в Украине. По данным агентства, в них участвуют эксперты с дипломатическим и военным опытом, но не официальные представители.