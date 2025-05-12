Израильская армия нанесла авиаудар по школе Фатмы бинт Асед в северной части сектора Газа. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA.

По данным агентства, здание находилось в районе Джебалии. В школе укрывались вынужденные переселенцы. В результате удара погибли 15 человек, среди них пятеро детей. Много людей получили ранения.

Израиль также нанес удар по жилому дому в районе мечети Хаммад аль-Хасанат в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. Сообщается о погибших и раненых.

Кроме того, израильские силы обстреляли несколько жилых домов в квартале Туффах на северо-востоке города Газа.

Ранее глава Минфина Израиля радикальный политик Бецалель Смотрич заявил, что сектор Газа будет «полностью разрушен», а палестинцы «массово покинут» территорию и переселятся в третьи страны. Эти заявления вызвали волну тревоги в международном сообществе, усмотревшем в них признаки этнической чистки.

Заявление Смотрича прозвучало на следующий день после того, как кабинет безопасности Израиля утвердил новую фазу вторжения в Газу под названием «Колесницы Гидеона». Она предусматривает полную оккупацию сектора Газа и последующее удержание этой территории. Один из израильских чиновников охарактеризовал это как «окончательный захват сектора».