ТУРЦИЯ
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Азиатское турне президента Эрдогана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с 10 по 13 февраля посетит с официальными визитами Малайзию, Индонезию и Пакистан, где обсудит двусторонние отношения, торговлю и стратегическое партнерство
Азиатское турне президента Эрдогана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / AA Archive
8 февраля 2025 г.

Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправится с официальными визитами в Малайзию, Индонезию и Пакистан в период с 10 по 13 февраля 2025 года.

В ходе поездки будут обсуждаться двусторонние отношения, торгово-экономическое сотрудничество и совместные проекты, а также будут определены шаги по углублению существующих партнерств.

После визита в Малайзию, которая является крупнейшим стратегическим партнером Турции в регионе, Эрдоган примет участие в заседаниях Совета стратегического сотрудничества высокого уровня в Индонезии и Пакистане, где совместно с лидерами этих стран рассмотрит перспективы укрепления сотрудничества.

В рамках визита планируется подписание ряда двусторонних соглашений, а также встречи с представителями деловых кругов, направленные на расширение экономического взаимодействия.

Кроме того, стороны обсудят глобальные и региональные вопросы, уделив особое внимание ситуации в Газе и другим актуальным темам международной повестки.

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