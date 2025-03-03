Два палестинца погибли, трое получили ранения в результате авиаударов и обстрелов израильской армии в секторе Газа.

Как сообщает официальное палестинское агентство WAFA, израильские военные открыли огонь по мирным жителям на юге и севере эксклава. По данным агентства, атака в городе Рафах привела к гибели двух человек.

Еще трое мирных жителей пострадали в результате удара по району Аль-Маваси, расположенному близ Хан-Юнуса. В небе над Рафахом продолжаются интенсивные полеты израильских беспилотников.

Согласно сообщениям палестинской стороны, Израиль регулярно нарушает перемирие, заключенное 19 января. С момента его вступления в силу в результате атак погибли 116 палестинцев, 490 человек получили ранения.

Параллельно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о прекращении ввоза гуманитарной помощи в эксклав, объяснив это тем, что ХАМАС отказался принять американское предложение о продолжении мирных переговоров.

Ранее израильское правительство разрешило призыв 400 тыс. резервистов.

2 марта истек срок действия разрешения на мобилизацию 320 тыс. резервистов, и власти решили увеличить этот лимит. В новом постановлении отмечается, что призыв возможен до 29 мая 2025 года.

По данным Channel 14, правительство приняло это решение, ожидая, что 2025 год станет годом войны, аналогичным 2024-му.

Израильские источники расценивают это как подготовку к возобновлению активных боевых действий в Газе после завершения первого этапа соглашения о прекращении огня и обмена пленными.