ВОЙНА В ГАЗЕ
1 мин чтения
Израиль возобновляет убийства
Израильская армия нанесла удары по сектору Газа, убив двух палестинцев и ранив еще трех, несмотря на действующее перемирие
Израиль возобновляет убийства
Газа / Reuters
3 марта 2025 г.

Два палестинца погибли, трое получили ранения в результате авиаударов и обстрелов израильской армии в секторе Газа.

Как сообщает официальное палестинское агентство WAFA, израильские военные открыли огонь по мирным жителям на юге и севере эксклава. По данным агентства, атака в городе Рафах привела к гибели двух человек.

Еще трое мирных жителей пострадали в результате удара по району Аль-Маваси, расположенному близ Хан-Юнуса. В небе над Рафахом продолжаются интенсивные полеты израильских беспилотников.

Согласно сообщениям палестинской стороны, Израиль регулярно нарушает перемирие, заключенное 19 января. С момента его вступления в силу в результате атак погибли 116 палестинцев, 490 человек получили ранения.

Параллельно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о прекращении ввоза гуманитарной помощи в эксклав, объяснив это тем, что ХАМАС отказался принять американское предложение о продолжении мирных переговоров.

Ранее израильское правительство разрешило призыв 400 тыс. резервистов.

2 марта истек срок действия разрешения на мобилизацию 320 тыс. резервистов, и власти решили увеличить этот лимит. В новом постановлении отмечается, что призыв возможен до 29 мая 2025 года.

По данным Channel 14, правительство приняло это решение, ожидая, что 2025 год станет годом войны, аналогичным 2024-му.

Израильские источники расценивают это как подготовку к возобновлению активных боевых действий в Газе после завершения первого этапа соглашения о прекращении огня и обмена пленными.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us