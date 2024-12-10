Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Как сообщили в администрации президента, стороны обсудили ситуацию в Сирии, а также региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган отметил, что наступивший период является важным для обеспечения единства, сплоченности и территориальной целостности Сирии. Он подчеркнул, что Турция продолжит работать над достижением цели создания Сирии, свободной от терроризма.

Президент также заявил, что создание необходимых условий для безопасного возвращения сирийцев, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, остается одним из главных приоритетов Турции.