Трамп: "Если бы я был президентом, этой войны не было бы!"

Во время саммита G7 в Канаде Дональд Трамп заявил, что исключение России из G8 было ошибкой. По его словам, если бы Россия осталась в «восьмерке» и если бы он оставался президентом США, войны сейчас не было бы.