ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
Трамп: "Если бы я был президентом, этой войны не было бы!"
Во время саммита G7 в Канаде Дональд Трамп заявил, что исключение России из G8 было ошибкой. По его словам, если бы Россия осталась в «восьмерке» и если бы он оставался президентом США, войны сейчас не было бы.
Трамп упомянул, что не против участия Китая в G7: «С ними нужно уметь говорить. Путин говорит только со мной». / TRT Russian
17 июня 2025 г.

Трамп упомянул, что не против участия Китая в G7: «С ними нужно уметь говорить. Путин говорит только со мной».

Истории
Израиль «случайно» ударил по АЭС с россиянами
ЕС благодарит Турцию за помощь в эвакуации
Как израильские хакеры атакуют Иран изнутри?
Израиль призвал убить Хаменеи
МАГАТЭ покрывает преступления Израиля?
Турецкие границы под полным контролем
Москва отказалась от сотрудничества с Германией
Американцы первыми вернутся в Россию
Израиль впервые заявил о желании свергнуть иранский «режим»
Израиль пообещал не трогать россиян на иранской АЭС
Иран готов дать отпор США
Иран не просил военной поддержки у России
Не приближайтесь к иранским водам
Нетаньяху: Иран заплатит высокую цену
Нетаньяху снова стал рукопожатным?
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us