ПОЛИТИКА
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ЕС берет оборону на себя
Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа ускоряет усилия по снижению оборонной зависимости от США
ЕС берет оборону на себя
Урсула фон дер Ляйен / Reuters
10 марта 2025 г.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность, а требования США по этому вопросу справедливы.

На пресс-конференции, посвященной итогам ее первых 100 дней после переизбрания, фон дер Ляйен отметила, что баланс в отношениях с Вашингтоном необходимо пересмотреть.

«США и ЕС остаются союзниками, но это не значит, что модель последних 25-30 лет по-прежнему актуальна. Мы должны выполнять свои обязанности», – заявила она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что позиция администрации Дональда Трампа не вредит союзническим отношениям, а европейские страны обязаны снижать военную зависимость от США.

Отвечая на вопрос о необходимости «снижения рисков» в отношениях с США, по аналогии с Китаем, она заявила: «Однозначно нет. Наши отношения с США полностью отличаются от отношений с Китаем».

Фон дер Ляйен пока не встречалась с Трампом, вступившим в должность 20 января, но подтвердила наличие контактов и выразила уверенность, что личная встреча состоится в будущем.

Во время первого срока Трампа отношения ЕС и США ухудшились, а в ходе предвыборной кампании президент США неоднократно критиковал Евросоюз по вопросам торговли и обороны. Ни дипломатические сигналы из Брюсселя, ни заявления о готовности к сотрудничеству не изменили ситуацию.

На чрезвычайном саммите по обороне 6 марта фон дер Ляйен объявила о пакете мер на 800 млрд евро, которые должны покрыть расходы Европы на безопасность и снизить ее зависимость от американской военной поддержки.

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