ВОЙНА В ГАЗЕ
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Египет и Катар работают над перемирием
Для управления Газой будет сформирован временный административный комитет, рассказал глава МИД Египта на Анталийском дипломатическом форуме
Египет и Катар работают над перемирием
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11 апреля 2025 г.

Министр иностранных дел Египта Бадр Абделати, выступая на полях Анталийского дипломатического форума, подтвердил, что Каир и Доха продолжают ежедневные усилия по достижению соглашения о прекращении огня и обмене пленными между Израилем и ХАМАС.

«Мы ежедневно работаем в координации с нашими катарскими коллегами, чтобы финализировать соглашение, которое принесет облегчение обеим сторонам, особенно гражданскому населению», — заявил он.

По его словам, планируется создание временного административного комитета для управления сектором Газа на переходный шестимесячный период — до того, как Палестинская администрация будет готова взять на себя полные управленческие функции.

Министр подчеркнул, что после прекращения огня начнется широкомасштабное международное восстановление Газы: «Существует общее понимание, что Газа должна быть восстановлена, и это потребует координированных международных усилий».

Абделати также вновь выразил жесткое неприятие любых планов по насильственному переселению палестинцев: «Любое перемещение палестинского народа под каким-либо предлогом является ликвидацией палестинского вопроса».

Он добавил, что ведутся обсуждения о подготовке палестинских полицейских и возможности развертывания международных сил для защиты гражданского населения в Газе: «Цель — восстановить безопасность и стабильность при гарантиях для людей».

Министр также напомнил, что Израиль должен вернуться в рамки международного права и своих обязательств. Очередной этап израильского наступления на Газу начался 18 марта, нарушив достигнутое 19 января соглашение о перемирии и обмене пленными.

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