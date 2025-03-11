ПОЛИТИКА
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«Зеленые» Германии поставили революционный план Мерца под угрозу
Партия заявила, что не поддержит план будущего канцлера по изменению парадигмы, предусматривающий масштабные инвестиции в оборону и инфраструктуру, если не будут учтены климатические интересы
«Зеленые» Германии поставили революционный план Мерца под угрозу
Феликс Банашак и Франциска Брантнер, сопредседатели партии «Зеленые»
11 марта 2025 г.

Партия «Зеленых» Германии намерена заблокировать революционный план Фридриха Мерца, предполагающий крупные инвестиции в оборону и инфраструктуру.

В понедельник лидеры партии заявили, что будут призывать своих законодателей отклонить соглашение между центристско-правым Христианско-демократическим союзом (ХДС) и центристско-левой Социал-демократической партией Германии (СДПГ) о выделении сотен миллиардов евро на усиление армии и инвестиции в экономику.

Проект будущего канцлера направлен на смягчение национального «долгового тормоза» — конституционного правила, — с целью позволить расходам на оборону превысить 1% ВВП. Более того, Мерц и лидер парламентской фракции СДПГ Ларс Клинкбайль предложили создать фонд в размере 500 млрд евро для развития инфраструктуры в течение следующего десятилетия.

Если действующий парламент не согласится с планом, то крайне правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) и «Левые» будут иметь достаточно сил, чтобы заблокировать соглашение. Новоизбранный Бундестаг сможет собраться не позднее 25 марта. Так что Мерц очень рассчитывает на поддержку «Зеленых».

Лидер партии Феликс Банашак заявил в Берлине, что они категорически против утверждения, что из-за угрозы со стороны Путина и Трампа они должны согласиться с планами ХДС и СДПГ.

«Зеленые», в целом поддерживающие увеличение расходов на армию и инфраструктуру, хотят, чтобы инвестиции также способствовали достижению климатических целей.

«Кто бы мог подумать, что нам, как «зеленым», когда-либо придется выступать против предложения, которое использует долг не для инвестиций, а для создания фискального пространства для других проектов, не имеющих никакого отношения к будущему?» — заявил сопредседатель партии Банашак.

Эту критику поддержали и другие лидеры партии «Зеленых».

«Любой, кто хочет, чтобы мы согласились на больше инвестиций, должен также показать, что речь действительно идет о большем инвестировании в защиту климата, большем инвестировании в экономику этой страны, — заявила Катарина Дреге, сопредседатель парламентской группы «Зеленых». — Мы определенно не готовы к игровым деньгам, и именно поэтому мы не согласимся на эти предложения».

Лидеры партии встретятся с Мерцем и СДПГ для обсуждения возможного компромисса, и есть надежда на достижение соглашения в ближайшие дни. Мерц уже выразил готовность учитывать требования «Зеленых», включая использование части фонда для климатических мер.

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