ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Трамп испытает Путина молчанием
Вашингтон не советует Дональду Трампу звонить Владимиру Путину, пока тот не согласится на прекращение огня в Украине
Трамп испытает Путина молчанием
Дональд Трамп / Reuters
4 апреля 2025 г.

Ближайшие советники президента США Дональда Трампа рекомендовали ему воздержаться от нового разговора с президентом России Владимиром Путиным, пока тот не согласится на полное прекращение огня в Украине. Об этом сообщил NBC со ссылкой на источники в Белом доме.

Ранее Трамп заявлял, что планирует созвониться с Путиным на этой неделе, однако, по словам собеседников телеканала, администрация сочла звонок «не лучшей идеей». Пока новый контакт между лидерами не запланирован.

После возвращения в Белый дом Трамп уже дважды связывался с Путиным — 12 февраля и 18 марта. В ходе последнего разговора Москва согласилась на предложение Трампа приостановить удары по украинской энергетической инфраструктуре на 30 дней. Киев поддержал инициативу, но атаки продолжились с обеих сторон.

На консультациях в Эр-Рияде 24 марта США, Украина и Россия договорились обеспечить безопасность судоходства в Черном море. Однако Кремль заявил, что соглашение вступит в силу только при условии снятия ряда санкций, включая ограничения против Россельхозбанка.

Путин позже предложил ввести в Украине внешнее управление для проведения выборов. Это вызвало резкую реакцию Трампа. Американский президент признался, что был «очень зол» из-за слов Путина о президенте Украины Владимире Зеленском и обвинил Россию в затягивании переговоров. Он также пригрозил ввести вторичные пошлины на всю нефть из России, если Москва не согласится на прекращение огня.

Сразу после этих заявлений в Вашингтон прибыл глава РФПИ Кирилл Дмитриев — один из ключевых переговорщиков с США. Источники Bloomberg в Москве утверждают, что Путин рассчитывает заключить с Трампом приемлемую сделку, но готов продолжать войну, если договориться не удастся. При этом в Кремле не считают угрозу американских пошлин серьезной.

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