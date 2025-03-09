ПОЛИТИКА
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Иран, Россия и Китай проведут морские учения
В Оманском заливе пройдут совместные учения военных флотов трех стран
Иран, Россия и Китай проведут морские учения
/ AP
9 марта 2025 г.

ВМС Ирана, России и Китая приступают к совместным военно-морским учениям у берегов Ирана, сообщает иранское агентство Tasnim. Маневры стартуют во вторник в порту Чабахар, расположенном в юго-восточной части страны на побережье Оманского залива.

Основная цель учений — укрепление безопасности в регионе и расширение многостороннего сотрудничества между участвующими странами, сообщает Tasnim. В маневрах примут участие боевые корабли и вспомогательные суда военно-морских сил Китая, России и Ирана.

Учения пройдут в северной части Индийского океана. Ожидается присутствие наблюдателей из ряда стран, включая Азербайджан, Оман, Казахстан, ЮАР, Пакистан, Катар, Ирак, ОАЭ и Шри-Ланку.

По информации Министерства обороны Китая, в учениях примут участие китайский эсминец и судно снабжения.

Маневры проходят на фоне напряженности между Ираном и США. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи накануне заявил, что Тегеран не позволит «запугивать себя» в переговорах, комментируя ультиматум президента США Дональда Трампа о новой ядерной сделке или «военном пути».

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