ВОЙНА В ГАЗЕ
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Глава МИД Германии о Газе: войну войной не остановишь
Новый министр иностранных дел ФРГ высказался за поиск политических решений: он поставил под сомнение стратегические цели Израиля и призвал к разоружению ХАМАС
Глава МИД Германии о Газе: войну войной не остановишь
/ Reuters
11 мая 2025 г.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадепфуль заявил в воскресенье в Иерусалиме, что военная операция в Газе не приведет к долгосрочному миру и для прекращения конфликта необходим политический путь.

«Я не верю, что этот конфликт можно окончательно решить военными средствами», — отметил он, подчеркнув при этом необходимость разоружения ХАМАС и недопустимость сохранения ее контроля над эксклавом.

Вадепфуль при этом подтвердил приверженность Германии обеспечению безопасности Израиля, но указал, что это не исключает критики в его адрес: «Критика допустима, если она не перерастает в антисемитизм».

«Я не уверен, что все стратегические цели Израиля достижимы исключительно с помощью силы, и что это обеспечит его безопасность в долгосрочной перспективе», — добавил Вадепфуль, призвав к возобновлению серьезных переговоров о перемирии.

В свою очередь, израильский министр иностранных дел Гидеон Саар заявил, что за войну несет ответственность исключительно ХАМАС.

Оба министра поддержали новый план США по распределению гуманитарной помощи в Газе, жители которой, по данным ООН, находятся на грани голода. Израиль продолжает блокаду эксклава и готовится к расширению операций после срыва перемирия в марте.

Израильская группа Tikva Forum, представляющая родственников некоторых заложников, выступила против инициативы, настаивая на том, чтобы поставки помощи увязывались с освобождением 59 оставшихся в плену.

Вадепфуль подтвердил, что возвращение заложников — приоритет для Германии, а также заявил: «Газа — часть палестинской территории. Мы нуждаемся в политическом решении, которое обеспечит восстановление сектора без ХАМАС».

В ходе своего первого визита в регион после вступления в должность министр также подчеркнул, что Германия выступает против депортации палестинцев из Газы и против ее постоянной оккупации. После встречи с Сааром он намерен провести переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а затем — с главой Палестинской администрации Мохаммедом Мустафой в Рамалле.

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