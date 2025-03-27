ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Лондон против поблажек для России
«Сейчас не время снимать санкции, наоборот — их нужно усиливать», — заявил британский премьер на саммите европейских лидеров в Париже
Лондон против поблажек для России
/ Reuters
27 марта 2025 г.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что британские военные вместе с коллегами из Франции и Германии в ближайшее время посетят Киев для разработки «операционных планов» по реализации будущего соглашения о прекращении огня между Украиной и Россией.

По его словам, союзники будут готовы обеспечить безопасность Украины в случае заключения мирного соглашения. «Мы будем готовы реализовать мирное соглашение — каким бы оно ни оказалось. Наша задача — помочь Украине защищаться и сдерживать агрессию в будущем», — отметил Стармер на саммите в Париже.

Он также подчеркнул, что любая долгосрочная миссия по размещению британских войск в Украине потребует одобрения парламента: «Это моя давняя позиция: такие вопросы должны решаться с участием Палаты общин».

Стармер выступил против ослабления давления на Москву. «Сейчас не время снимать санкции, наоборот — их нужно усиливать», — сказал он, критикуя заявления из Вашингтона о готовности рассмотреть смягчение санкции против России ради достижения частичного перемирия.

Премьер также предложил установить для России крайний срок, чтобы сесть за стол переговоров: «Не хочу называть точную дату, но это должно решиться в ближайшие дни или недели, а не растягиваться на месяцы. Россия, как обычно, тянет время — это классическая тактика Путина».

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