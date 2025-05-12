Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия предпримет ответные меры после закрытия Генконсульства РФ в Кракове.

«Варшава продолжает сознательно обрушать отношения, действуя против интересов граждан», — сказала она.

По ее словам, ответ на действия польских властей последует в ближайшее время. «Адекватный ответ на эти неадекватные шаги будет дан», — подчеркнула дипломат.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил об отзыве согласия на работу российского консульства в Кракове. Он связал это решение с расследованием, в ходе которого якобы были получены доказательства причастности российских спецслужб к поджогу торгового центра Marywilska 44 в Варшаве в 2024 году.

Дата закрытия консульства пока не уточняется.

11 мая власти Польши официально обвинили российские спецслужбы в организации диверсии. Министр внутренних дел и администрации, координатор польских спецслужб Томаш Семоняк и министр юстиции Адам Боднар опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что пожар в торговом центре был результатом поджога, заказанного из России.

По их словам, следствие установило как ход диверсии, так и механизм е документирования. Утверждается, что операция координировалась лицом, находящимся на территории РФ.