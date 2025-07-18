ВОЙНА В ГАЗЕ
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США угрожают Израилю из-за давления на христиан
Посол США в Израиле Майк Хакаби резко осудил действия Тель-Авива против христианских организаций и предупредил о возможных визовых ограничениях в отношении израильских граждан
США угрожают Израилю из-за давления на христиан
Посол США возмущен действиями Израиля против христиан / Reuters
18 июля 2025 г.

Американский посол в Израиле Майк Хакаби направил официальное письмо министру внутренних дел Израиля Моше Арбелю, выразив резкое недовольство в связи с действиями властей страны против христианских организаций и их сотрудников. Об этом сообщили местные СМИ.

В письме Хакаби обвинил израильскую сторону в создании необоснованных препятствий при выдаче виз представителям христианских структур, работающих в Израиле. Он подчеркнул, что подобная политика вызывает обеспокоенность в Вашингтоне.

Дипломат потребовал немедленного урегулирования ситуации, предупредив, что в противном случае сделает публичное заявление о том, что Израиль «больше не желает видеть христианские группы на своей территории».

Более того, Хакаби указал, что в отсутствие прогресса Соединенные Штаты могут ввести ограничения на получение виз израильскими туристами.

По данным источников, израильское МВД начало расследование в отношении ряда евангелических христианских организаций. Эти структуры ранее поддерживали тесные связи с Израилем и выступали в его поддержку, однако теперь оказались под подозрением из-за возможных нарушений визового режима и правил пребывания в стране.

Копии письма американского посла также были направлены президенту Израиля Ицхаку Герцогу, премьер-министру Биньямину Нетаньяху и министру иностранных дел Гидеону Саару.

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