В результате российского ракетного удара по городу Сумы на севере Украины 13 апреля погибли как минимум 31 человек и 83 получили ранения, сообщает МВД Украины.

Исполняющий обязанности мэра Артем Кобзарь ранее сообщил, что удар двух баллистических ракет пришелся по жилым районам.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал удар преднамеренным убийством мирных жителей. «Россияне ударили по Сумам ракетами, убив гражданских», — написал он на X.

Удар произошел спустя два дня после встречи специального посланника президента США Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

Минобороны России накануне обвинило Украину в пяти атаках на российскую энергетическую инфраструктуру, заявив, что тем самым нарушается согласованный в марте при посредничестве США мораторий на удары по объектам энергетики.

Согласно этим договоренностям, Украина и Россия должны были воздерживаться от атак на энергетические объекты друг друга. Однако стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении соглашения.

Российские власти пока не прокомментировали атаку или выдвинутые обвинения. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские вооруженные силы наносят удары «исключительно по военным объектам» и опроверг нанесение ударов по гражданской инфраструктуре. Он также отверг обвинения украинской стороны в том, что российские силы атаковали гражданскую инфраструктуру в Кривом Роге.