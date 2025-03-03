ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Трамп назвал худшее заявление Зеленского
Президент США резко отреагировал на слова украинского лидера о далеких перспективах мира, намекнув на возможность пересмотра американской поддержки Киева
Трамп назвал худшее заявление Зеленского
Дональд Трамп / Фото: Reuters
3 марта 2025 г.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз обрушился с критикой на главу Украины Владимира Зеленского в связи с его заявлениями о том, что мирное соглашение с Россией находится «очень, очень далеко». В своем посте в социальной сети Truth Social американский лидер выразил явное недовольство позицией украинского президента.

«Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет этого долго терпеть! Это то, о чем я говорил, этот парень не хочет, чтобы был мир, пока у него есть поддержка Америки, а Европа на встрече с Зеленским прямо заявила, что они не смогут выполнить эту работу без США — вероятно, не лучшее заявление, чтобы сделать его в плане демонстрации силы против России. Что они думают?» — написал Трамп.

Американский президент сопроводил свой пост ссылкой на материал Associated Press от 3 марта, в котором цитируются слова Зеленского о том, что соглашение о прекращении войны между Украиной и Россией «еще очень, очень далеко». В этом же материале украинский лидер выразил надежду на продолжение американской поддержки, несмотря на недавний конфликт с Трампом.

Напряженность между лидерами двух стран возникла 28 февраля во время визита Зеленского в Белый дом. Запланированное подписание соглашения о редкоземельных металлах было отменено после того, как украинский президент покинул Белый дом досрочно из-за словесной перепалки с американским коллегой и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

После инцидента в Вашингтоне Зеленский отправился в Лондон, где встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и принял участие в саммите европейских лидеров. По итогам этой встречи Стармер заявил о планах Великобритании и Франции совместно с «еще одним или двумя участниками» разработать для Украины план прекращения огня, который впоследствии представят США.

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