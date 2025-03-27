Жители США массово отказываются от электромобилей Tesla. Большинство американцев (67%) заявили, что не будут покупать продукцию автогиганта, причем более половины из них (56%) называют главной причиной поведение Илона Маска.

Как следует из результатов опроса YouGov, основной причиной растущего недовольства Маском стала его чиновничья карьера, а именно деятельность на посту главы Департамента эффективности государственного управления (DOGE). Его политика, включавшая закрытие крупных федеральных ведомств, массовые сокращения и аннулирование контрактов, изменила общественное восприятие предпринимателя.

В ноябре 2024 года отношение к миллиардеру было скорее положительным (49% против 39% отрицательных оценок), но к марту 2025 года ситуация изменилась: 55% американцев теперь недолюбливают Маска. Лишь 39% относятся к нему положительно. Это нашло прямое отражение и на восприятии главного «детища» миллиардера — Tesla: 49% респондентов теперь относятся к компании негативно, а 37% — положительно.

Этот кризис репутации накладывается на серьезные проблемы с продажами Tesla в Европе. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), количество новых регистраций Tesla в ЕС за первые два месяца года упало на 49%. Особенно сильный спад наблюдается в Швейцарии (-57%), Германии, Австралии и Австрии.

Доля Tesla на европейском рынке электромобилей снизилась до 7,7% (с 18,4% год назад), а продажи Model 3 в Европе упали на 29%. Основные конкуренты, включая европейских и китайских автопроизводителей, продолжают наращивать присутствие, предлагая технологически продвинутые и доступные модели.

Некоторые аналитики объясняют этот спад переходом компании на выпуск обновленной модели Model Y Juniper. Однако критики утверждают, что проблемы Tesla выходят далеко за рамки логистики и производства.

Все больше потребителей в США и Европе отказываются от бренда из-за политической позиции Илона Маска, в частности его тесных связей с Дональдом Трампом.

Даже в Китае компания сталкивается с трудностями. Доля Tesla на рынке страны сократилась до 3,8% в феврале, но не столько из-за репутации Маска — просто местные производители, такие как BYD и Xiaomi, предлагают более доступные и технологически куда более продвинутые модели.



