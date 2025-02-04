ВОЙНА В УКРАИНЕ
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США возобновили военное снабжение Украины
Вашингтон приостанавливал поставки вооружений для Киева, однако вскоре это решение было пересмотрено, выяснили СМИ
США возобновили военное снабжение Украины
/ AFP
4 февраля 2025 г.

Администрация президента США Дональда Трампа ненадолго приостановила поставки вооружений Украине, однако вскоре они были возобновлены. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.

По данным агентства, поставки прекратились на прошлых выходных, когда в Белом доме обсуждали политику в отношении Киева. Два источника утверждают, что изначально было принято решение «полностью остановить помощь Украине», но позже оно было пересмотрено.

Отмечается, что внутри администрации Трампа есть разногласия по вопросу продолжения военной поддержки Киева. При этом официально о приостановке и возобновлении поставок в Вашингтоне пока не заявляли.

С момента вступления Трампа в должность США не объявляли о новых пакетах военной помощи Украине. Однако ранее одобренные поставки времён Джо Байдена продолжат поступать в ближайшие недели и месяцы.

Как писало то же агентство Reuters на днях, в последний год президентства Джо Байдена поставки оружия в Украину существенно замедлились из-за страха перед эскалацией и бюрократическими проблемами. Несмотря на утвержденные Конгрессом $60 млрд военной помощи, с апреля по сентябрь 2024 года США выделяли лишь $0,56 млрд в месяц, что вдвое меньше, чем в первые два года войны. К ноябрю Киев получил только половину обещанных вооружений и 30% бронетехники.

Ситуацию осложнила хаотичная система учета поставок, где разные ведомства США давали противоречивые данные. Спецпредставитель Трампа Кит Келлог обвинил Байдена в нерешительности: «Их (вооружений) не было в нужное время. Администрация Байдена боялась эскалации. Я убежден, что великие державы не боятся эскалации».


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