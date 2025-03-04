Российские власти отчитались о ликвидации пожаров, возникших на нефтепроводе в Чертковском районе Ростовской области в результате атаки украинского дрона.

Об этом во вторник утром сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По его словам, жертв и других разрушений инфраструктуры нет.

Слюсарь уточнил, что рабочие на ряде объектов в приграничных районах были эвакуированы, а российские силы ПВО отразили атаку беспилотников в Новошахтинска, где ранее из-за аналогичных ударов уже останавливался нефтеперерабатывающий завод.

По утверждениям украинской армии, на заводе снова вспыхнул пожар.