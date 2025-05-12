ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Трамп может прилететь на переговоры в Стамбул
Американский лидер заявил о возможности участия в переговорах России и Украины 15 мая и рассматривает возможность снятия санкций с Сирии по просьбе президента Эрдогана
Трамп может прилететь на переговоры в Стамбул
Дональд Трамп / Reuters
12 мая 2025 г.

Президент США Дональд Трамп допустил возможность своего личного участия в российско-украинских переговорах, которые состоятся 15 мая в Стамбуле. Американский лидер назвав предстоящую встречу «очень важной».

«Я буду где-то на Ближнем Востоке, но если сочту это полезным, то могу прилететь в Стамбул», — заявил Трамп в Овальном кабинете.

Американский лидер выразил оптимизм по поводу встречи и подчеркнул свою активную роль в ее организации: «Я настаивал на проведении этих переговоров. Думаю, они могут принести хорошие результаты. Не недооценивайте эту встречу, президент Эрдоган будет прекрасным хозяином [мероприятия]».

Трамп также сообщил о рассмотрении вопроса по Сирии после консультаций с турецким президентом. «Мы работаем с президентом Эрдоганом по Сирии, и нам предстоит принять решение по санкциям. Мы можем снять санкции с Сирии, потому что хотим дать им возможность нового начала», — заявил глава государства.

Американский президент рассказал и о других внешнеполитических успехах – «перезагрузке» отношений с Китаем, включающей временное снижение тарифов на 90 дней, и предотвращении «ядерной войны» между Индией и Пакистаном, где США помогли обеспечить «полное и немедленное прекращение огня».

Ранее президент России Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Целью этих переговоров он назвал «устранение первопричин конфликта» и «выход на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу».

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев ждет приостановки боев с понедельника и пообещал, что будет «лично» ждать Путина в четверг в Стамбуле.

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