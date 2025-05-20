ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Зеленский: чем жестче давление на РФ, тем ближе мир
Владимир Зеленский поблагодарил Евросоюз за 17-й пакет санкций против России и заявил о готовности Киева к дипломатии ради прекращения огня
Зеленский: чем жестче давление на РФ, тем ближе мир
Президент Украины Владимир Зеленский / Reuters
17 часов назад

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и Европейскому союзу за принятие 17-го пакета санкций в отношении России. Соответствующее заявление он сделал в своем телеграм-канале.

«Это шаг в правильном направлении. Важно жестко ограничивать российский танкерный флот, который служит финансированию убийств, а также все схемы, которые Россия использует для развития военной промышленности. Чем больше будет давления на Россию, тем больше будет мотивов у Москвы идти к настоящему миру», — отметил украинский лидер.

Зеленский добавил, что в разговоре с главой Еврокомиссии обсуждалась подготовка 18-го пакета ограничительных мер. По его словам, наиболее уязвимыми для России остаются нефтяной экспорт, торговая инфраструктура, банковская система и теневые финансовые схемы.

«Российская нефть, инфраструктура торговли энергоресурсами, банки и финансовые схемы — это то, что наиболее болезненно для России, а соответственно, наиболее полезно для мира», — подчеркнул Зеленский.

В рамках международных консультаций Зеленский сообщил о прошедшем разговоре с президентом США Дональдом Трампом, а также с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

По его словам, в ходе беседы с Мелони стороны обсудили возможные площадки для переговоров с Россией.

«Нужно прекращение огня ради сохранения жизней людей. Нужна честная дипломатия. Украина готова, и надо обеспечить готовность России действительно заканчивать войну», — указал он.

Президент Украины отметил, что Италия поддерживает усилия, направленные на достижение справедливого мира, и подчеркнул важность дальнейшей координации с европейскими лидерами.

Ранее Европейский союз утвердил 17-й пакет санкций против России. Под ограничения попали почти 200 судов так называемого «теневого флота», используемых для обхода нефтяных санкций. Киев настаивает на дальнейшем ужесточении санкционного давления в энергетической и финансовой сферах.

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