ВОЙНА В ГАЗЕ
1 мин чтения
Израильские поселенцы напали на палестинцев на Западном берегу
Несколько палестинцев пострадали в результате нового нападения израильских поселенцев на оккупированном Западном берегу. Столкновения произошли в деревне Саир после того, как поселенцы установили на вершине горы Хамруш шатёр и овчарню.
Израильские поселенцы напали на палестинцев на Западном берегу / TRT Russian
9 июля 2025 г.

Эти земли, как подтверждают еще документы времён Османской империи, принадлежат нескольким палестинским семьям.

При поддержке израильских военных поселенцы атаковали окраины деревни, бросая камни и провоцируя жителей. В ответ армия применила боевые патроны и слезоточивый газ.

По данным Министерства здравоохранения Палестины, с начала войны Израиля против Газы в октябре 2023 года на Западном берегу были убиты не менее 991 палестинца, свыше 7 тысяч получили ранения — в результате действий как израильских военных, так и поселенцев.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us