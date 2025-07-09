Эти земли, как подтверждают еще документы времён Османской империи, принадлежат нескольким палестинским семьям.

При поддержке израильских военных поселенцы атаковали окраины деревни, бросая камни и провоцируя жителей. В ответ армия применила боевые патроны и слезоточивый газ.

По данным Министерства здравоохранения Палестины, с начала войны Израиля против Газы в октябре 2023 года на Западном берегу были убиты не менее 991 палестинца, свыше 7 тысяч получили ранения — в результате действий как израильских военных, так и поселенцев.