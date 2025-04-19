ПОЛИТИКА
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США сокращают присутствие в Сирии
США сократят свой военный контингент в Сирии примерно вдвое — с 2000 до менее 1000 военнослужащих, заявили в Пентагоне
США сокращают присутствие в Сирии
Американский контингент в Сирии / Reuters
19 апреля 2025 г.

Соединенные Штаты приступили к сокращению военного присутствия в Сирии. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл, комментируя данные Reuters. Сейчас в стране находятся около 2000 американских военных, в основном на северо-востоке Сирии, но в ближайшие месяцы их число уменьшится до менее 1000.

Парнелл подчеркнул, что это решение принято «осознанно и на основании условий». По его словам, Центральное командование ВС США продолжит операции против остатков боевиков ДАЕШ и будет поддерживать взаимодействие с союзниками в регионе.

Военное присутствие США в Сирии усилилось в октябре 2023 года. Одной из главных задач американского контингента было недопущение возрождения ДАЕШ на территории страны.

Ситуация в Сирии кардинально изменилась после бегства Башара Асада в декабре 2024 года. Новое переходное правительство принесло присягу в конце марта, а тысячи сирийцев начали возвращаться на родину. Тем не менее, страна по-прежнему находится в состоянии нестабильности.

Европейские и американские лидеры начали осторожный политический диалог с новой властью в Дамаске. В январе 2025 года Евросоюз частично снял санкции с ключевых секторов сирийской экономики, рассматривая это как шаг к постепенной реинтеграции Сирии в международное сообщество.

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