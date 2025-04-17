ХАМАС заявил, что без вывода израильских войск из Газы никакое перемирие не будет постоянным.

«Любое соглашение без гарантий прекращения войны, снятия блокады и начала восстановления — это политическая ловушка», — говорится в заявлении движения от 16 апреля, опубликованном агентством Reuters.

Официальный представитель ХАМАС Тахер ан-Нуну заявил, что группировка готова освободить всех израильских заложников в обмен на «серьезную сделку по обмену пленными» и гарантии прекращения войны. Делегация ХАМАС во главе с Халилем аль-Хайей провела в Каире переговоры с египетскими и катарскими посредниками. Однако источник Reuters сообщил, что ощутимого прогресса достигнуто не было.

При этом ХАМАС обвиняет Израиль в срыве договоренностей.

«Проблема не в числе пленных, а в том, что оккупация нарушает свои обязательства», — подчеркнул источник.

По словам ан-Нуну, Израиль хочет вернуть заложников, не идя на второй этап соглашения — постоянное перемирие и полный уход из Газы.

Ynet сообщает, что Израиль предложил ХАМАС отпустить десять живых заложников в обмен на гарантии США начать второй этап переговоров. Но представитель движения в ответ подчеркнул, что никаких частичных сделок не будет — только полное перемирие и полный уход израильских войск из Газы.

Тем временем Израиль продолжает реализовывать свои оккупационные планы. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что армия останется в «зонах безопасности», занятых в Газе, даже в случае перемирия.

Он добавил, что «десятки процентов» палестинской территории уже присоединены к израильской буферной зоне. Тель-Авив не намерен уходить с этих территорий и планирует создать на них военные блокпосты.

Переговоры осложняет и тот факт, что Израиль удерживает шестинедельную блокаду гуманитарной помощи, несмотря на предупреждения ООН о «катастрофических последствиях».

Одновременно израильские войска каждый день атакуют мирных жителей. «Врачи без границ» заявили, что Газа превращена в «массовое захоронение». За три недели с момента возобновления войны погибли более 1650 человек, большинство — в Центральной Газе.



